Стало известно, за что комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ

На официальном сайте ФСБ России сообщили , что лишают артистов комедийного жанра Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова гражданства РФ. Там также объяснили причины применения жестких мер.

В ведомстве заявили, что комики создают угрозу национальной безопасности России. По этой причине их не только лишают российского гражданства, но и запрещают посещать страну в целом.

Напомнили, что Слава Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск из-за клеветы в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Речь про случай, когда стендапер уехал на Украину и там заявил о якобы «незаконном уголовном преследовании» в республике.

Дмитрий Романов давно не проживает в России. Установили, что он помогал украинской стороне, работая в польском штабе. Он также сортировал гумпомощь и другие грузы в качестве волонтера.

Оба комика выступают чаще в Евросоюзе, где в открытую выступают против спецоперации.

«Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ российское гражданство указанных лиц прекращено», — сообщает ФСБ.

Напомним, что Комиссаренко родился в Минске, а его коллега Романов — в Одессе. Однако оба проживали и строили карьеру в основном в России.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии признали юмориста Комиссаренко террористом.