Блогер Лебедев высмеял жалобы Слепакова на жизнь в Израиле

Известный российский дизайнер и публицист Артемий Лебедев выразил ироничное мнение по отношению к жалобам музыканта и юмориста Семена Слепакова* на жизнь в Израиле. В своем очередном обзоре новостей, опубликованном на платформе VK Видео, блогер заявил, что Слепакову было бы попросту «скучно жить в Москве».

Накануне Слепаков* пожаловался на сложности жизни за границей, упомянув о некачественных услугах и трудностях с приобретением автомобиля в Израиле. По его словам, жизнь в этой стране стала для него настоящим «адским геморроем», и он не считает ее одной из самых счастливых в мире.

«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу все готово, машину уже привезли, на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано и все тебя в попу поцеловали. От этого Семену Слепакову было скучно, и поэтому он сбежал», — отметил Лебедев.

Слепаков покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Юморист-иноагент неоднократно критиковал российские власти, сочинял порочащие честь российских солдат песни, а также уничижительно высказывался о гражданах РФ.

Ранее сообщалось, что прима-балерина Михайловского театра Приска Фелиситас Цайзель добилась разрешения на проживание в России.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.