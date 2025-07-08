Австрийская артистка добилась разрешения на жизнь в России

Прима-балерина Михайловского театра Приска Фелиситас Цайзель официально получила разрешение на временное проживание (РВП) в России. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Документ иностранной артистке вручили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Основанием для этого решения стал указ президента РФ № 702 от 19 августа 2024 года, который упрощает получение статуса для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.

Цайзель приехала в РФ по приглашению Михайловского театра, где после успешного дебюта ее приняли в труппу в статусе примы. За полтора года жизни в Петербурге артистка решила остаться в стране и в мае 2025 года подала документы на РВП.

Разрешение на временное проживание позволяет иностранцу легально находиться в России три года без необходимости выезжать для продления визы. Обладатель РВП может официально работать без патента, получать медицинскую помощь по ОМС и оформлять вид на жительство. Для деятелей культуры и искусства, как Цайзель, этот статус особенно важен — он дает стабильность, и возможность планировать долгосрочные проекты.

Михайловский театр уже подтвердил, что Приска Цайзель продолжит выступать в его труппе. Сама балерина не раз отмечала, что Петербург стал для нее вторым домом, а российская балетная школа открыла новые творческие горизонты.

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