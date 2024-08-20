Поднебесный отказался давать показания в СК по делу о сексе с несовершеннолетней

Подозреваемый в связи с несовершеннолетней девочкой в Санкт-Петербурге блогер Алексей Поднебесный отказался давать показания в отделе Следственного комитета РФ, сообщила «Фонтанка».

По информации источника, сейчас глава движения инцелов России находится на допросе. Видео 20 августа опубликовал петербургский СК. На вопрос о признании своей вины Поднебесный начал апеллировать 51-й статьей Конституции РФ. Она позволяет не свидетельствовать против себя.

Ранее сообщалось, что против Поднебесного завели уголовное дело по статье о педофилии. Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратиться в СК России с просьбой проверить факт связи блогера с 15-летней девочкой.

Поднебесный приехал в Санкт-Петербург на фан-встречу со своими подписчиками. С некоторыми из них он накануне пошел отдыхать в местный бар, после чего прогуливаться по Питеру. На видео, распространенном в социальных сетях, блогер замечен с сидящей на коленях девушкой. Пара целовалась.

Ранее сообщалось, что экс-журналистка РБК Оксана Гончарова собирается обжаловать приговор по делу об убийстве.