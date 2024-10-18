Блогер Васильев считает, что российская киноиндустрия воспроизводит американскую культуру

По словам блогера Стаса Васильева, кино является просто надстройкой, а мы создаем культуру американскую, не воспроизводя при этом собственную, не говоря о проблемах, о чаяниях, которые имеются в нашем обществе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что нельзя исключать и тот момент, что современная культура, культура информационного общества, она стала настолько какой-то массовой, что сегодня снимает абсолютно каждый.

По мнению эксперта, раньше именно государство спонсировало и продвигало нарративы, вино, а сегодня этого нет.

Ранее сообщалось, что россиян перестало интересовать западное кино.