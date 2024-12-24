Блогер Васильев считает, что запрет на продажи книг иноагентов сделает их более востребованными

По словам блогера Стаса Васильева, если убрать с полок магазинов книги иностранных агентов, то читать их от этого не перестанут, напротив, это будет их пиар. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом государство не имеет никакого права указывать книжным магазинам, что им продавать, поскольку у нас государство капиталистическое, а так как есть спрос, значит, будет и предложение.

По мнению эксперта, необходимо рождать новых авторов, и прежде всего обращать внимание на то, талантливо ли это или нет.

Суд Москвы оштрафовал Акунина* на 45 тыс. руб. за нарушение закона о статусе иноагента.

*внесен Минюстом России в список иноагентов.