Суд Москвы оштрафовал Акунина на 45 тыс. руб. за нарушение закона о статусе иноагента

В Москве суд принял решение оштрафовать известного писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на сумму 45 тыс. руб.

Основанием для этого стало отсутствие указания на его статус иностранного агента в опубликованном материале, что нарушает ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, в июне 2024 года Роскомнадзор заблокировал книжный интернет-магазин Акунина BAbook. Причиной блокировки послужила книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой содержалась информация, признанная запрещенной. Регулятор потребовал удалить данное произведение из каталога BAbook, угрожая полной блокировкой доступа к сайту в случае невыполнения требования.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении блогера Ильи Варламова*.

*внесен Минюстом России в список иноагентов.