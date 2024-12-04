Суд Москвы оштрафовал Акунина на 45 тыс. руб. за нарушение закона о статусе иноагента
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В Москве суд принял решение оштрафовать известного писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на сумму 45 тыс. руб.
Основанием для этого стало отсутствие указания на его статус иностранного агента в опубликованном материале, что нарушает ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, в июне 2024 года Роскомнадзор заблокировал книжный интернет-магазин Акунина BAbook. Причиной блокировки послужила книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой содержалась информация, признанная запрещенной. Регулятор потребовал удалить данное произведение из каталога BAbook, угрожая полной блокировкой доступа к сайту в случае невыполнения требования.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении блогера Ильи Варламова*.
*внесен Минюстом России в список иноагентов.