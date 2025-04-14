Блогер Васильев сравнил Пашу Техника с Виктором Цоем

По словам блогера Стаса Васильева, рэпер Паша Техник и Виктор Цой абсолютно равнозначные персонажи. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что оба музыканты не претендовали на высокое искусство и были данностью времени. Цой олицетворял перемены, которые требуют наши сердца, представлял собой эпоху перестройки, отсутствие понимания того, что будет дальше, определенное депрессивное состояние, а Паша Техник — это представитель молодежи, не знающей, к чему стремиться, и ничего не желающей.

Напомним, что спустя несколько дней после смерти паши Техника на московском Арбате поверх граффити в честь Цоя появилась надпись «Техник», которую вскоре полностью закрасили.

Ранее прощание с Пашей Техником сравнили по массовости с похоронами Высоцкого.