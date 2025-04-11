Прощание с Пашей Техником сравнили по массовости с похоронами Высоцкого

Клинический психолог и специалист по поведению толпы Светлана Колобова в беседе объяснила в беседе с RT, почему на похороны рэпера Паши Техника пришло огромное количество людей, даже больше, чем бывало на его концертах.

В первую очередь собеседница связала ажиотаж с похоронами Техника с пиаром в СМИ и соцсетях. Была проделана большая информационная работа, но, по оценке психолога, историю «раздули». Например, припоминали скандалы с женщинами рэпера, публиковали сведения о последних днях жизни и другие подробности.

Кроме того, рэперы и другие звезды становятся еще более популярными как раз после смерти.

«Его фанаты пришли не только проститься, но и подтвердить свою идентичность определенной культуре, для которой он был символом. А дальнейшее обсуждение темы уже работает как снежный ком. Уже многие просто обсуждают друг друга, свои разногласия, кого вырастили в 1990-е и так далее», — подытожила психолог.

По оценке обозревателей, людей на церемонии было больше, чем на концертах рэпера. Ряд блогеров, например Кристина Потупчик, вовсе сравнили событие с похоронами Владимира Высоцкого, когда попрощаться с ним пришли от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Однако в случае с Техником людей все же насчитывали сотнями, а не тысячами.

Ранее сообщалось, что гроб с Пашей Техником доставили на Николо-Архангельское кладбище.