Блогер Вася Щупальце вышел на связь после сообщений о похищении
Тревел-блогер Щупальце вышел на связь после сообщений о похищении в Пакистане
Фото: [YouTube.com/shupaltse]
Тревел-блогер Игорь Бабко, более известный как Вася Щупальце, вышел на связь после тревожных сообщений о его похищении в Северном Вазиристане.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, блогер прогуливается по улицам ночного города и утверждает, что информация о его похищении, ранее распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Бабко даже пошутил о том, что талибы* отпустили его из плена и дали пиво. Где именно сделана видеозапись, Щупальце не уточнил.
«Захватившие меня в плен талибы стреляют. Я от них ухожу — они не могут в меня попасть», — сказал Вася спокойным тоном.
25 октября Вася Щупальце перестал выходить на связь. Его близкие забили тревогу, а в СМИ появились слухи о возможном похищении россиянина членами вооруженной группировки.
Как ранее писал SHOT, «пропажа» Васи была предсказуема из-за того, что блогер находится в горах Индии. О том, что он будет без связи, блогер также предупреждал своих друзей и близких.
Посольство России в Пакистане начало проверку информации о похищении блогера.
Вася Щупальце известен своими велопутешествиями по различным странам, включая Индию, Монголию и Афганистан. Он делится впечатлениями о своих поездках в своем блоге.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию о резком ухудшении здоровья.
*движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.