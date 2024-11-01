Блогер Вася Щупальце вышел на связь после сообщений о похищении

Тревел-блогер Игорь Бабко, более известный как Вася Щупальце, вышел на связь после тревожных сообщений о его похищении в Северном Вазиристане.

В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, блогер прогуливается по улицам ночного города и утверждает, что информация о его похищении, ранее распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Бабко даже пошутил о том, что талибы* отпустили его из плена и дали пиво. Где именно сделана видеозапись, Щупальце не уточнил.

«Захватившие меня в плен талибы стреляют. Я от них ухожу — они не могут в меня попасть», — сказал Вася спокойным тоном.

25 октября Вася Щупальце перестал выходить на связь. Его близкие забили тревогу, а в СМИ появились слухи о возможном похищении россиянина членами вооруженной группировки.

Как ранее писал SHOT, «пропажа» Васи была предсказуема из-за того, что блогер находится в горах Индии. О том, что он будет без связи, блогер также предупреждал своих друзей и близких.

Посольство России в Пакистане начало проверку информации о похищении блогера.

Вася Щупальце известен своими велопутешествиями по различным странам, включая Индию, Монголию и Афганистан. Он делится впечатлениями о своих поездках в своем блоге.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию о резком ухудшении здоровья.

*движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.