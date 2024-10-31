Тарасова опровергла информацию о резком ухудшении здоровья
Тренер Тарасова опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья
Фото: [rutube.ru/Роман Костомаров]
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла сообщения о резком ухудшении здоровья.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 77-летняя тренер по фигурному катанию вызвала скорую помощь, потому что почувствовала себя плохо. Отмечалось, что женщина испытывала трудности с дыханием из-за обострения язвы желудка. Также источник сообщил, что врачи предложили госпитализировать Тарасову, однако она отказалась.
В комментарии «Известиям» Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Тарасова уже перенесла две госпитализации в декабре 2022 года и январе 2023 года из-за осложнений со здоровьем.
Татьяна Тарасова — дочь легендарного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. За свою долгую тренерскую карьеру она воспитала множество титулованных фигуристов, включая олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.
Ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии здоровья матери после слухов о потере сознания.