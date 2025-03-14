Блогер Влад Бумага объявил о банкротстве своей компании

Компания «Бумажная бумага», принадлежащая блогеру Владу Бумаге, проинформировала кредиторов о планах подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд, информацию опубликовали в «Федресурсе».

Основным источником дохода Влада А4 в России является ООО «Бумажная бумага», специализирующееся на продаже снеков: в 2023 году выручка составила 3,9 млрд руб., а чистая прибыль — 186 млн руб.

Данные за текущий год пока отсутствуют. Блогерской деятельностью Бумаги управляет ООО «Ачетыре» с выручкой 794 млн руб. и чистой прибылью 377,3 млн руб. в 2023 году, полностью принадлежащее гражданину Белоруссии.

ООО «Бумажная бумага» зарегистрировано на кипрскую A4Group Limited Влада Бумаги (45%), остальными долями владеют экс-топ-менеджер «Дикси и «Пятерочки» Алексей Клочков и эксперт по рекламе Виталиус Паулюс.

К «Бумажной бумаге» предъявлены судебные иски на сумму около 40 млн руб., связанные с контрактами на поставку компонентов для снеков и упаковки.

Наиболее крупный иск, на 29,7 млн руб., поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH. В уведомлении о банкротстве «Бумажная бумага» указала Сбербанк и ООО «Вильд Россия» в качестве кредиторов.

Процедура уведомления кредиторов, датированная 11 марта, является обязательной по закону «О банкротстве. Ожидается, что в течение ближайшего месяца «Бумажная бумага» подаст заявление о банкротстве в суд. Далее возможны варианты: финансовое оздоровление или ликвидация компании через распродажу активов.

Ранее сообщалось, что треш-стримера Меллстроя и его семью заподозрили в неуплате налогов и легализации доходов.