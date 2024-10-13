Блогера Литвина арестовали на 48 часов

Российского блогера Михаила Литвинова (Литвина) арестовали на 48 часов из-за конфликта с Бастой. Об этом Литвин рассказал своим подписчикам в мессенджере.

В субботу, 12 октября, между блогером-основателем футбольного клуба LitEnergy и болельщиками «СКА-Ростова» вспыхнула перепалка. Все это произошло после матча 7 тура Кубка медийной футбольной лиги (МФЛ) между командами.

Во время игры фанаты ростовской команды начали выкрикивать ругательства в адрес Литвина. Блогер в ответ на это залез на трибуну и ударил одного из болельщиков по лицу. После этого завязалась драка. На видео, которые распространились в Сети, также попал словесный конфликт президента СКА Василия Вакуленко (Басты) с Литвином.

«Пока что на 48 часов я с радаров пропал. Надеюсь, все будет нормально. Само собой, потом свою версию и свои мысли по поводу этого скажу», — написал блогер.

Как ранее сообщали СМИ, в отношении Литвина и фаната «СКА-Ростов» составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Помимо блогера, в отделение полиции доставили еще двух человек, причастных к драке.

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