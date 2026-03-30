Блогера-миллионника Надин Серовски экстренно госпитализировали в Таиланде

Блогер-миллионник Надин Серовски неожиданно оказалась на больничной койке: она пережила операцию по удалению аппендицита и сейчас находится в тяжелом состоянии. Девушка и ее близкие опасаются, что потребуются дополнительные процедуры, сообщает StarHit.

Серовски прилетела в Таиланд с дочерью. Там она планировала совместить отдых с развивающими тренингами. Блогер уже успела познакомиться с психологом и записаться на курс по женским практикам и гипнотехникам. Однако планы пришлось срочно менять.

Блогер попала в больницу с острым приступом аппендицита. Операция прошла, но, по словам Надин, ее состояние остается тяжелым. Она признается, что боится: вдруг хирургическое вмешательство было недостаточно эффективным и потребуется повторное лечение. Стресс и нервы, по ее словам, только усугубляют самочувствие.

В личном блоге Серовски поделилась переживаниями с подписчиками, и те не остались равнодушными. В комментариях — слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Многие отмечают, что медицина в Таиланде находится на высоком уровне, и советуют Надин довериться врачам. Сама блогер поблагодарила всех за добрые слова и пообещала не сдаваться, несмотря на трудности.

