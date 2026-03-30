«Первый класс, свадьба и шаги сына»: Луис Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в надежде на ее выздоровление

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал о прогрессе в ее состоянии и признался, о чем мечтает для их общего сына, сообщает Super.

Сквиччиарини опубликовал трогательное послание, в котором главная роль отводится их маленькому сыну. На фоне непростой борьбы возлюбленной с онкологическим заболеванием он позволил себе заглянуть в будущее — и его слова растрогали сотни тысяч подписчиков.

В своем обращении Луис выразил надежду, что Валерия доживет до самых важных моментов в жизни их ребенка.

«Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс, и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе», — написал он.

И, судя по тому, чем Сквиччиарини поделился о состоянии супруги, основания для оптимизма есть. По его словам, Лерчек начала передвигаться самостоятельно и теперь обходится без сильнодействующих обезболивающих.

Также немного восстановилось зрение, которое пострадало из-за болезни. Луис не скрывает: он гордится мужеством и силой возлюбленной, ее упорством в борьбе за жизнь.

Напомним, Чекалина Лерчек проходит комплексное лечение от онкологии. Ее судебные дела были приостановлены до выздоровления, а сама она освобождена из-под домашнего ареста с заменой на запрет определенных действий.

Ранее бывший муж Лерчек Артем Чекалин рассказал о состоянии здоровья в период домашнего ареста.