Не может принять себя: названа причина бесконечного похудения 23-летней Вали Карнавал

Постоянное похудение блогерши и певицы Вали Карнавал, желание беспрерывно совершенствовать свою внешность говорит о невротическом восприятии себя. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила психолог Марианна Абравитова.

Карнавал заявила, что похудела на четыре килограмма за последнее время и достигла своего идеала, продемонстрировав фигуру в откровенном розовом бикини. Даже на новогодних праздниках блогерша старалась придерживаться здорового образа жизни и не слишком баловала себя оливье. Над своим телом Карнавал работает давно — за прошлый год ей удалось сбросить почти 20 кг. По словам Абравитовой, постоянное похудение говорит о том, что в жизни певицы нет гармоничного принятия себя. Параллельно с похудением Карнавал может совершенствоваться и другими способами, чтобы добиться тела мечты, добавила психолог.

«Здесь нет лишнего веса, внешних недостатков, которые объективно люди бы могли увидеть. Это именно ее внутреннее видение себя. Таким людям сложно остановиться, они постоянно находятся на пути совершенствования», — отметила Абравитова.

С одной стороны, они перфекционисты. С другой стороны, постоянное желание что-то поправить говорит о невротическом восприятии себя, о том, что человек никогда не бывает в форме собственного принятия, продолжила эксперт. Для Карнавал сейчас важно — иметь чувство меры и эстетики.

«Но если ты очень долго ехал по дороге похудения, то настолько привык к этой программе, что, оставаясь в своем «идеальном весе», хочешь продолжать худеть дальше, потому что есть уже такая потребность. То есть без этого процесса чего-то не хватает. Нужно выйти из бессознательной сферы на осознание того, что ты пришел к идеальному весу и можно больше не худеть, стоит только поддерживать его», — подчеркнула психолог.

Абравитова выразила надежду, что Карнавал остановится на своем пути к «идеалу». Иначе блогершу можно будет увидеть в образе человека, который потерял себя внешне. По словам эксперта, теряя внешность, меняя ее кардинально, человек размывает личностные границы, тогда ему обеспечена потеря себя.

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