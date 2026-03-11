Блогеру Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии

Стал известен страшный диагноз блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Журнал «СтарХит» со ссылкой на ее подругу Алину Акилову сообщил, что у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

По словам Акиловой, она поддерживает связь с семьей и узнала о диагнозе от близких. Болезнь обнаружили после рождения четвертого ребенка, когда врачи заметили аномалии в плаценте и отправили материал на гистологию.

Позже медики нашли злокачественные клетки, провели операцию на позвоночнике из-за разрушенных позвонков, а также обнаружили метастазы в легких.

«Она только родила маленького и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится», — отметила Акилова.

Она добавила, что Лерчек страдает от сильных болей и принимает обезболивающие. Сейчас она ведет переговоры о лечении с китайским врачом.

Напомним, в октябре 2024 года Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов, после чего их доставили в Троицкий суд Москвы для избрания меры пресечения по делу о незаконном выводе за границу 250 млн рублей.

По версии следствия, Чекалины вывели около $1 млн через Дубай в 2024 году и 250 млн рублей в 2022-м. Суд отправил блогеров и их партнера под домашний арест сначала до 26 ноября 2024 года, а затем продлил меру пресечения. Сейчас Валерия находится под домашним арестом.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает имя младшей дочери.