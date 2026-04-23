Змеиные свадьбы в подмосковном лесу попали на видео

В национальном парке «Лосиный остров» очевидцы сняли на видео редкое и завораживающее зрелище — брачные танцы ужей, пишет REGIONS . Хотя массовое шествие змей ожидается лишь в первых числах мая, отдельные особи уже начали формировать пары. Кадры, на которых переплетенные рептилии напоминают живой лабиринт, опубликовал телеграм-канал «Подмосковье № 1».

Как пояснили в дирекции нацпарка, пугающий на вид «змеиный клубок» на самом деле является изысканным любовным ритуалом. В центре внимания находится одна самка, вокруг которой собираются от трех до пяти самцов. Претенденты на благосклонность не проявляют агрессии и не вступают в драки. Вместо этого они демонстрируют сложную хореографию.

«Во время брачных игр самец подползает к самке и, гипнотизируя, покачивает головой из стороны в сторону. „Свадебный танец“ могут исполнять одновременно несколько самцов. Претенденты на сердце красавицы не дерутся, а образуют „змеиный клубок“, переплетая хвосты. Это зрелище привлекает внимание и является частью брачных ритуалов», — рассказали в заповеднике.

Такой способ борьбы за сердце позволяет виду сохранить популяцию без лишних жертв.

Сотрудники парка подчеркивают, что, несмотря на повышенную активность в апреле и мае, ужи совершенно безопасны для человека. При случайной встрече не следует паниковать или пытаться разнять клубок — лучше бесшумно отойти в сторону. Гораздо большую опасность представляют действия самих людей, которые могут нарушить процесс спаривания.

После завершения брачных игр у самок наступает ответственный период выбора гнезда. Будущие матери ищут теплые и влажные укрытия: гнилые пни, залежи трухи или плотный слой прошлогодней листвы. В таком убежище самка откладывает несколько десятков яиц.

Цифры процесса строги: инкубационный период длится от 5 до 8 недель. Все это время родители не занимаются обогревом кладки, полностью полагаясь на природный микроклимат. По истечении этого срока на свет появляются молодые ужи, готовые к самостоятельной жизни.

Важное предупреждение: гуляя по «Лосиному острову», стоит помнить о соседстве. Наряду с безобидными ужами на территории парка обитает обыкновенная гадюка, укус которой ядовит. Отличить ее от ужа можно по характерному зигзагообразному узору на спине. Туристам рекомендуют сохранять бдительность и не сходить с оборудованных троп.

