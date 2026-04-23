Юные знатоки из Московской области прошли в финал турнира «Знание.Игра»

Команда «Вафля» из Серебряно‐Прудской школы им. маршала В. И. Чуйкова преодолела жесткий отбор и завоевала право выступить в финале интеллектуального состязания «Знание.Игра». Этот масштабный турнир по викторинам давно зарекомендовал себя как площадка, где раскрываются таланты школьников и студентов колледжей со всей страны. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Решающий этап соревнования пройдет 15 мая в столичном Национальном центре «Россия». Подмосковным эрудитам предстоит сразиться с 90 сильнейшими командами, представляющими 89 регионов России, а также с достойными соперниками из Абхазии и Беларуси. Общее число участников финала достигнет 500 человек — такой размах подчеркивает значимость турнира и растущий интерес молодежи к интеллектуальным соревнованиям.

Путь к финалу оказался по‐настоящему испытанием на прочность: организаторы провели 20 отборочных игр, каждая из которых требовала от команд не только глубоких знаний, но и слаженной работы, быстрой реакции и нестандартного мышления. В ходе напряженной борьбы определились лучшие из лучших — те, кто действительно достоин побороться за главные награды.

В финале жюри предстоит непростая задача: из множества ярких коллективов выбрать десятку сильнейших. По итогам решающей игры наградят 10 команд: 1 абсолютного чемпиона и 9 призеров. Каждый победитель получит ценные подарки от партнеров мероприятия — заслуженное признание таланта, упорства и командной синергии.

