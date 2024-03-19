Блогеры Чекалины подали на развод

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и Артем Чекалин подали заявление на развод, сообщила Baza.

По информации источника, заявление на расторжения брака было подано в один из судов Москвы. Инициатором расставания стала Лерчек, которая обратилась в суд 15 марта. 25 марта у пары запланирована беседа.

О том, что Валерия и Артем собираются расстаться, начали говорить подписчики блогеров. Одной из возможной причин, по мнению пользователей интернете, является уголовное преследование пары, связанно с неуплатой налогов. Сама Лерчек на вопрос о разводе прямо не отвечала, но заявляла, что семья после уголовного дела столкнулась с трудностями.

Уголовное дело на Лерчек и ее супруга Артема возбудили в марте 2024 года. Пара обвинялась в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, несмотря на то, что ее доход превышал допустимый лимит по этой системе. В год блогер зарабатывала более 150 миллионов рублей. Также следователи отмечали, что Валерия для «серых схем» привлекла мужа и других родственников.

В конце 2023 года стало известно, что Чекалина выплатила государству 505 миллионов рублей налогов. В отношении семьи уголовное дело прекратили. Также разблокировали их счета.

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