Свыше 1,2 килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Подмосковья

В Подмосковье задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В квартире злоумышленника в Талдоме полицейские обнаружили шесть зип-пакетов с веществом растительного происхождения, два измельчителя, электронные весы и упаковку.

Кроме того, правоохранители осмотрели и дачный дом мужчины. Там было изъято девятнадцать горшков с растениями, осветительное оборудование и мешок с марихуаной общим весом свыше 1,2 килограмма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в столице задержали жителя Подмосковья, который похитил у одиннадцати человек более 500 тысяч рублей.