Бобровский может войти в шестерку самых победоносных вратарей НХЛ

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский уже в этом сезоне может войти в шестерку самых победоносных вратарей в истории НХЛ, говорится в официальном аккаунте соцсети лиги.

На данный момент у 36-летнего Бобровского 429 побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ и по этому показателю он занимает десятое место в истории лиги.

Для попадания в шестерку ему достаточно выступить на уровне двух последних сезонов, когда он одерживал 33 и 36 побед в чемпионате. В этом случае россиянин обойдет Жака Планта (437 побед), Терри Савчука (445), Кертиса Джозефа (454) и Хенрика Лундквиста (459).

Места в первой пятерке самых успешных вратарей занимают Мартин Бродо (691), Марк-Андре Флери (575), Патрик Руа (551), Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484).

У Бобровского остается последний год по контракту, согласно которому он зарабатывает $10 млн в год. Вместе с «Флоридой» голкипер выиграл два Кубка Стэнли.

Ранее «Флорида» выменяла у «Коламбус Блю Джекетс» еще одного российского голкипера, Даниила Тарасова, который будет сменщиком Бобровского в следующем сезоне.