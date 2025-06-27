«Флорида» выменяла российского сменщика для Бобровского
«Флорида» выменяла у «Коламбуса» российского голкипера Тарасова
Фото: [ХК «Коламбус Блю Джекетс»]
Обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» выменял у «Коламбус Блю Джекетс» российского вратаря Даниила Тарасова.
За 26-летнего хоккеиста «Пантеры» отдали выбор в пятом раунде драфта-2025. Тарасов становится ограниченно свободным агентом, поэтому «Флорида» должна подписать с ним новое соглашение.
За свою карьеру в «Коламбусе» Тарасов провел 65 матчей, в которых одержал 19 побед, пропуская 3,44 шайбы за игру и отражая 89,8% бросков. На эту скромную статистику нет смысла обращать внимания, поскольку «Коламбус» в последние годы был аутсайдером и много пропускал при любых вратарях.
В «Пантерз» Тарасов станет бэкапом Сергея Бобровского, которого с детства считает своим кумиром.
Любопытно, что Сергей Бобровский в свое время также пришел во «Флориду» из «Коламбуса». Кроме того, Тарасов, как и Бобровский, родом из Новокузнецка.
Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает вопрос увеличения числа матчей в регулярном чемпионате.