«Флорида» выменяла российского сменщика для Бобровского

За 26-летнего хоккеиста «Пантеры» отдали выбор в пятом раунде драфта-2025. Тарасов становится ограниченно свободным агентом, поэтому «Флорида» должна подписать с ним новое соглашение.

За свою карьеру в «Коламбусе» Тарасов провел 65 матчей, в которых одержал 19 побед, пропуская 3,44 шайбы за игру и отражая 89,8% бросков. На эту скромную статистику нет смысла обращать внимания, поскольку «Коламбус» в последние годы был аутсайдером и много пропускал при любых вратарях.

В «Пантерз» Тарасов станет бэкапом Сергея Бобровского, которого с детства считает своим кумиром.

Любопытно, что Сергей Бобровский в свое время также пришел во «Флориду» из «Коламбуса». Кроме того, Тарасов, как и Бобровский, родом из Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает вопрос увеличения числа матчей в регулярном чемпионате.