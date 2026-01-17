Бобровский пропустил девять шайб после приема у Трампа в Белом доме

37-летний голкипер «Флориды» Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб. Дважды у него были матчи с восемью пропущенными шайбами, но это неудачи случились еще в 2018 году, когда россиянин выступал за «Коламбус Блю Джекетс».

В матче с «Каролиной Бобровского по разу огорчили соотечественники — Андрей Свечников и Александр Никишин, а наибольшие неприятности доставил датчанин Николай Элерс, оформивший хет-трик. Бобровский отразил 26 бросков из 35% (74,3%).

Накануне «Флориду» принимал в Белом доме принимал Дональд Трамп. Президент США особо отметил роль российского голкипера в завоевании командой второго подряд Кубка Стэнли. Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем. Можно предположить, что команда не успела прийти в себя после приема у главы государства и именно поэтому провалила матч с «Каролиной».

На данный момент «Флорида» не попадает в плей-офф, занимая 12-е место в Восточной конференции.