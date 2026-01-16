Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» в Белом доме в честь победы в Кубке Стэнли.

«Флорида» во второй раз подряд завоевала почетный трофей, обыграв в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. В составе «Пантерз» обладателями Кубка Стэнли стали голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Особо Трамп выделил Бобровского, ставшего одним из героев плей-офф.

«Легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Отличное прозвище, классный концепт. Назвать его так — действительно хорошая идея. Он оформил три «сухаря» в каждой из первых трех серий, включая ключевой четвертый матч — шатаут против «Торонто» во втором раунде. Он играл феноменально, просто феноменально», — сказал Трамп.

Американского лидера очень порадовало, что в финале был обыгран канадский клуб.

«Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли. Великолепные люди!» — подчеркнул президент США.

В последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли в уже далеком 1993 году. Тогда в финальной серии «Монреаль Канадиенс» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1.

