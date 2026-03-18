Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд всех времен для российских вратарей в НХЛ по количеству проведенных матчей. Игра против «Ванкувер Кэнакс» стала для него 800-й в регулярных чемпионатах.

Бобровский стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя Николая Хабибуллина.

Юбилейный матч был омрачен поражением «Флориды» со счетом 2:5.

«Это моя жизнь, мне нравится все. Мне нравится подготовка к матчам, нравятся эмоции, которые я испытываю во время игр. Бывают взлеты и падения, но это весело. Это все еще во мне. Я все еще тот маленький ребенок, который любит эту игру», — приводит слова Бобровского клубная пресс-служба.

Бобровский, кроме «Флориды», выступал в НХЛ за «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин дважды награждался призом «Везина Трофи» (лучшему вратарю чемпионата) и является двукратным победителем Кубка Стэнли.

По окончании нынешнего сезона у 37-летнего Бобровского истекает действующий контракт. Пока неизвестно, останется он во «Флориде» или продолжит карьеру в другом клубе.

