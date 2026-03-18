Кучеров одним рывком обошел Маккиннона в бомбардирской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграли «Сиэтл Кракен» со счетом 6:2. Главным героем матче стал российский форвард «Молний» Никита Кучеров.

Россиянин поучаствовал в пяти голах команды, набрав 3+2. На его счету в том числе и победная шайба. Кучеров много атаковал сам (семь бросков в створ, 13 попыток) и восхищал болельщиков фирменными передачами.

Лидер «Тампы» довел свой лицевой счет в сезоне до 111 (37+74) очков. Одним рывком Кучеров опередил в бомбардирской гонке нападающего «Колорадо Эвеланш» Нэтана Маккиннона (110). Впереди него остался только звездный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (115). При этом «Тампе» осталось провести на три матча больше, чем «Эдмонтону».

Никита Кучеров трижды, в том числе и в двух последних сезонах, выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ).

