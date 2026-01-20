Бобровский вызвал на бой вратаря «Сан-Хосе»

В третьем периоде началась стычка с участием нескольких игроков у ворот «Сан-Хосе». Неделькович принялся помогать партнерам. Бобровский же, увидев это, примчался от своих ворот к месту инцидента и вызвал оппонента на драку, скинув перчатки. Вратарям удалось лишить друг друга шлемов, но в целом победу одержал более молодой Неделькович, поваливший Бобровского на лед. Оба голкипера получили по 5+2 штрафа, но наказание за них отбывали полевые игроки.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Сан-Хосе». Бобровский пропустил три шайбы, отразив 24 броска из 27.

16 января «Флориду» чествовал в Белом доме Дональд Трамп по случаю завоевания командой второго подряд Кубка Стэнли. Президент США особенно отметил Сергея Бобровского, назвав его «легендарным вратарем». Похоже, Трамп «сглазил» 37-летнего голкипера. В первом матче после приема в Белом доме Бобровский пропустил девять шайб (1:9 от «Каролина Харрикейнз»), а в следующем устроил редкое даже по меркам НХЛ зрелище — драку вратарей.