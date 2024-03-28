Бобслеистов из Подмосковья отметили в индивидуальных номинациях при подведении итогов сезона

Подмосковные бобслеисты вошли в число лучших в индивидуальных номинациях при подведении итогов сезона 2023/2024 Федерацией бобслея России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что сразу три бобслеиста из региона были отмечены специальными наградами. Так, в номинации «лучшая разгоняющая» победу одержала Снежана Трофимец. Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль в толкании ядра, а также выиграла в заездах бобслейных двоек и стала обладательницей Кубка России в данной дисциплине.

«Лучшим пилотом» был признан Ростислав Гайтюкевич. В этом сезоне на его счету два золота чемпионата России, два золота Спартакиады сильнейших и две золотые награды Кубка России. А Алексей Лаптев стал «Лучшим разгоняющим» сезона. В активе бобслеиста победа на чемпионате России, двойное золото Спартакиады сильнейших и две медали высшего достоинства Кубка России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в минувшие выходные в регион приехали дети с родителями из Белгорода. Он подчеркнул, что семьи останутся в Подмосковье столько, сколько потребуется.