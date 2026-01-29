Бочкарева разнесла назначение Богомолова в МХАТ: актриса предрекла школе расплату

Актриса и выпускница Школы-студии МХАТ Наталья Бочкарева присоединилась к хору критиков нового назначения Константина Богомолова, назвав его приход на пост ректора разрушительной ошибкой, за которую учебному заведению придется расплачиваться годами.

В театральном мире разгорается новый виток скандала вокруг кадровых перестановок в легендарной Школе-студии МХАТ. Свое веское слово в личном блоге сказала звезда сериалов и выпускница вуза Наталья Бочкарева, которая категорически отказалась принимать назначение Константина Богомолова на должность ректора. Артистка выступила с жестким заявлением, в котором обвинила ответственных за это решение в полном пренебрежении к мнению профессионального сообщества.

По мнению Бочкаревой, утверждение кандидатуры руководителя без диалога с теми, кто хранит дух мхатовской школы, равносильно плевку в традиции и преемственность поколений. Она подчеркнула, что попытки прикрыться лозунгами о современности не могут оправдать фактическое «обнуление» великого прошлого. Актриса убеждена, что такой подход ведет не к прогрессу, а к деградации и разрушению уникальной образовательной системы.

Бочкарева прямо назвала происходящее фатальной ошибкой и предрекла, что альма-матер еще долго будет пожинать плоды этого управленческого промаха. Ее публичный демарш стал очередным сигналом того, что фигура эпатажного режиссера во главе консервативного вуза вызывает отторжение у значительной части театральной элиты, воспитанной в стенах МХАТа.

