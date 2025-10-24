Боец Ян заручился поддержкой Павла Дурова перед титульным поединком в UFC

Российский боец UFC Петр Ян выложил в соцсетях фотографию с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

«В нашей команде пополнение», — подписал фото спортсмен.

Петр Ян готовится к титульному поединку с действующим чемпионом в наилегчайшем весе Мерабом Двалишвили, который состоится 7 декабря 2025 года.

Бойцы уже встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский спортсмен.

После этого Петр Ян одержал три победы подряд и завоевал право на титульный поединок.

