Боец ММА Монсон осудил меняющих гражданство спортсменов

Известный боец ММА Джефф Монсон выразил мнение, что российские спортсмены, выбирающие другое гражданство, оставляют свою страну в непростое время. При этом он упомянул, что сам отказался от американского гражданства в пользу жизни в России, передает РИА Новости.

Спортсменов, меняющих гражданство, он назвал предателями, подчеркнув, что они должны помнить о своей Родине. Монсон считает, что именно Россия дала им возможность развиваться в спорте, предоставив тренировки, тренеров и соперников, которые способствовали их росту.

Монсон, получивший российское гражданство, отметил, что отказался от американского паспорта. Он выразил желание навещать родственников в Америке, но подчеркнул, что его жизнь теперь связана с Россией.

По мнению Монсона, ни санкции, ни внешнее давление не могут служить оправданием для переезда из России в сложный период. Он заявил, что не планирует возвращаться в Америку для постоянного проживания, так как его дом находится здесь.

Он убежден, что это касается не только спортсменов, но и представителей бизнеса и других сфер. Те, кто покидают Россию из-за санкций или международного давления, совершают предательство.

«Как можно доверять человеку, который уходит из страны при первом же кризисе? Как можно полагаться на него в отношениях, в работе, в спорте, где угодно? Это люди, которым нельзя доверять», — заявил Монсон.

Напомним, что Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. За свою карьеру в MMA он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.

Ранее сообщалось, что блогер Ларин запланировал отказаться от российского паспорта.