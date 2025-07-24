Боец ММА Монсон осудил меняющих гражданство спортсменов
Сменивший гражданство Монсон осудил атлетов, меняющих российское гражданство
Известный боец ММА Джефф Монсон выразил мнение, что российские спортсмены, выбирающие другое гражданство, оставляют свою страну в непростое время. При этом он упомянул, что сам отказался от американского гражданства в пользу жизни в России, передает РИА Новости.
Спортсменов, меняющих гражданство, он назвал предателями, подчеркнув, что они должны помнить о своей Родине. Монсон считает, что именно Россия дала им возможность развиваться в спорте, предоставив тренировки, тренеров и соперников, которые способствовали их росту.
Монсон, получивший российское гражданство, отметил, что отказался от американского паспорта. Он выразил желание навещать родственников в Америке, но подчеркнул, что его жизнь теперь связана с Россией.
По мнению Монсона, ни санкции, ни внешнее давление не могут служить оправданием для переезда из России в сложный период. Он заявил, что не планирует возвращаться в Америку для постоянного проживания, так как его дом находится здесь.
Он убежден, что это касается не только спортсменов, но и представителей бизнеса и других сфер. Те, кто покидают Россию из-за санкций или международного давления, совершают предательство.
«Как можно доверять человеку, который уходит из страны при первом же кризисе? Как можно полагаться на него в отношениях, в работе, в спорте, где угодно? Это люди, которым нельзя доверять», — заявил Монсон.
Напомним, что Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. За свою карьеру в MMA он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.
Ранее сообщалось, что блогер Ларин запланировал отказаться от российского паспорта.