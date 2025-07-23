Блогер Ларин запланировал отказаться от российского паспорта

Дмитрий Ларин, популярный видеоблогер, чья настоящая фамилия Уткин, поделился планами относительно отказа от российского гражданства в будущем, стремясь к «счастью». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Книжный чел».

Ларин заявил, что ощущение счастья придет к нему тогда, когда он сможет отказаться от российского паспорта. Он объяснил, что его беспокоит возможность экстрадиции в Россию.

Блогер упомянул, что на данный момент у него, помимо российского, есть гражданства двух других государств. Кроме того, он выразил намерение получить еще два паспорта, отметив, что сейчас занимается накоплением средств для этой цели, чтобы, по его словам, «подстелить соломку».

В начале 2024 года стало известно об обращении в Генпрокуратуру с просьбой привлечь Ларина к ответственности за высказывания антироссийской направленности. Рассматривается возможность возбуждения против него уголовного дела по статьям, касающимся призывов к терроризму и посягательства на территориальную целостность РФ.

Ранее сообщалось, что Юрия Дудя* заочно арестовали и объявили в международный розыск.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.