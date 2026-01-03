Боец Царукян получил подарок от нападающего «Манчестер Сити» Холанда

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян показал, какой подарок ему прислал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В своем телеграм-канале Царукян опубликовал видео, на котором он распаковывает посылку от знаменитого футболиста. В ней оказалась футболка Холанда с личным автографом норвежца.

Царукян поблагодарил Холанда за подарок.

Арман Царукян в ноябре 2025 года одержал пятую подряд победу в UFC, вынудив сдаться новозеландца Дэна Хукера. Царукян занимает первое место в рейтинге претендентов в легком весе, чемпионом дивизиона является Илия Топурия.

25-летний Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В нынешнем сезоне норвежец забил 25 мячей в 23 матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

