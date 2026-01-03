Боец Царукян получил подарок от нападающего «Манчестер Сити» Холанда
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд отправил подарок бойцу Царукяну
Фото: [соцсети]
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян показал, какой подарок ему прислал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
В своем телеграм-канале Царукян опубликовал видео, на котором он распаковывает посылку от знаменитого футболиста. В ней оказалась футболка Холанда с личным автографом норвежца.
Царукян поблагодарил Холанда за подарок.
Арман Царукян в ноябре 2025 года одержал пятую подряд победу в UFC, вынудив сдаться новозеландца Дэна Хукера. Царукян занимает первое место в рейтинге претендентов в легком весе, чемпионом дивизиона является Илия Топурия.
25-летний Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В нынешнем сезоне норвежец забил 25 мячей в 23 матчах АПЛ и Лиги чемпионов.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как встретили Новый год известные российские спортсмены.