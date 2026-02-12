Боец Царукян сделал необычный подарок Джейку Полу

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян подготовил подарок американскому блогеру и боксеру Джейку Полу во время его посещения Армении.

Со словами «настоящая, русская» Царукян вручил Полу шкуру белого медведя. Тот примерил подарок и заметил, что теперь можно отправляться в клуб в таком виде.

Арман Царукян занимает второе место в рейтинге легкой весовой категории и 15-е — в общем зачете UFC. Всего на его счету 23 победы и три поражения в смешанных боевых единоборствах. В своем последнем поединке в ноябре 2025 года Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера.

