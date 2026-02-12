Украинского скелетониста изгнали с Олимпиады
МОК лишил олимпийской аккредитации украинского скелетониста Гераскевича
Фото: [соцсети Владислава Гераскевича]
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дисквалифицирован с олимпийского турнира за использование шлема с изображением погибших спортсменов, сообщила пресс-служба МОК.
Спортсмен лишен олимпийской аккредитации.
МОК запретил Гераскевичу использовать шлем с политизированной символикой, поскольку это противоречит статье 50 Олимпийской хартии. Украинец проигнорировал это требование и надевал этот шлем в ходе тестовых заездов. Причем это явно была политическая акция, подготовленная именно к Олимпиаде. В соцсетях самого Гераскевича легко отыскать свежие фотографии скелетониста в обычном шлеме.
Стало известно, что глава МОК Кирсти Ковентри попытается лично убедить спортсмена соблюдать правила. Однако Гераскевич продолжал упорствовать и заявил, что будет выступать только в этом шлеме. Теперь не будет выступать ни в каком — уже появились кадры, как украинец с вещами покидает Олимпийскую деревню.
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал позорным состав олимпийской национальной команды из-за того, что там есть бывшие россияне.