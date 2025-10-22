Боец UFC Волков рассказал об уникальных способностях русских людей
Боец UFC Волков рассказал, чем русские отличаются от американцев
Фото: [UFC]
Российский боец UFC Александр Волков принял участие в шутливом интервью накануне поединка с Жаилтоном Алмейдой.
Он рассказал, чем отличается употребление алкоголя в России и США. Волков сказал, что в Америке начинают употреблять алкогольные напитки с 21 года, а в России к этому времени уже заканчивают.
Ведущая поинтересовалась, сколько рюмок водки Волкову нужно выпить, чтобы свалиться с ног.
«В России мы не измеряем это в рюмках, мы измеряем бутылками», — сказал боец.
Ответ невероятно развеселил ведущую.
Волков встретится с Алмейдой 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Российский боец-тяжеловес одержал 38 побед в смешанных единоборствах и потерпел 11 поражений.
