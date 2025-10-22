Боец UFC Волков рассказал об уникальных способностях русских людей

Российский боец UFC Александр Волков принял участие в шутливом интервью накануне поединка с Жаилтоном Алмейдой.

Он рассказал, чем отличается употребление алкоголя в России и США. Волков сказал, что в Америке начинают употреблять алкогольные напитки с 21 года, а в России к этому времени уже заканчивают.

Ведущая поинтересовалась, сколько рюмок водки Волкову нужно выпить, чтобы свалиться с ног.

«В России мы не измеряем это в рюмках, мы измеряем бутылками», — сказал боец.

Ответ невероятно развеселил ведущую.

Волков встретится с Алмейдой 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Российский боец-тяжеловес одержал 38 побед в смешанных единоборствах и потерпел 11 поражений.

