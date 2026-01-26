Богословская назвала лучшего комментатора среди бывших спортсменов
Богословская: «Из бывших спортсменов, которые комментируют, нравится Ягудин»
Фото: [соцсети Алексея Ягудина]
Спортивный комментатор, чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская в разговоре со Sport24 высказалась о бывших спортсменах, которые решили попробовать себя в телевизионных комментариях.
Она приветствовала приход на телевидение бывших спортсменов, которые могут рассказать болельщикам о тонкостях того или иного вида спорта.
«Единственное, у кого язык подвешен, это преимущество, а у кого язык не подвешен, это тоже видно. Из бывших спортсменов, которые сейчас комментируют, мне нравится Ягудин. Он уже достаточно уверенно работает», — сказала Богословская.
Комментатор отметила, что качество работы на телевидении бывших спортсменов улучшается с приобретением опыта. В этой связи она решила пока не давать оценку работе бывшей фигуристке Елизавете Туктамышевой, считая, что той нужно дать время, чтобы раскрыться в новом качестве.
