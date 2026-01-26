Талалаев назвал плюсы и минусы ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с журналистом и инсайдером Сергеем Егоровым высказался об ужесточении лимита на легионеров.

На днях министр спорта РФ Михаил Дегтярев в очередной раз подтвердил, что решение об изменении лимита пересмотру не подлежит. К 2028 году лимит должен принять форму 10/5 (десять иностранцев в заявке, пять на поле), сейчас действуют ограничения 13/8.

«Нас известили и, по-моему, все клубы понимают, к чему мы в итоге придем — к формуле „10+5“. Польза от этого есть. Уровень иностранцев, которые сейчас будут задействованы, будет более высоким, чем был 2-3 года назад», — сказал Талалаев.

Обратной стороной ужесточения лимита тренер считает неизбежный рост цен на отечественных футболистов. Талалаев высказался о продаже 22-летнего правого латераля «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак» за 350 млн руб. По мнению специалиста, этот игрок должен стоить больше, так как будет прогрессировать в дальнейшем. В Саусе Талалаев видит игрока уровня сборной России.

