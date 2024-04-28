Боксер из Грузии отказался фотографироваться с россиянином на чемпионате Европы
Фото: [Pixabay.com]
Неспортивный инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, на проходящем в сербском Белграде чемпионате Европы по боксу. Представитель Грузии Лаша Гурули во время вручения награды наотрез отказался фотографироваться с 23-летним российским бойцом Тарханом Идиговым.
Перед этим после второго раунда внезапно прекратил бой против россиянина и признал свое поражение.
«Лаша Гурули отказался от фото россиянином Тарханом Идиговым на вручении награды на чемпионате Европы… Во время гимна России Гурули забрал серебряную медаль, после чего отказался фотографироваться с другими медалистами», — информирует ТАСС.
К слову, на чемпионате Европы по боксу в столице сербии российские спортсмены выступали под флагом своей страны и в их честь звучал гимн России.
Ранее сообщалось, что на награждении россиянки Чумгалаковой на ЧЕ по боксу в Сербии выключился гимн России.