Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после поражения от украинца Усика

После того, как боксер Тайсон Фьюри во второй раз проиграл Александру Усику, он объявил о завершении своей спортивной карьеры. Видео с его заявлением появилось в запрещенной в России социальной сети.

Первая встреча Усика и Фьюри прошла в мае прошлого года. Тогда победа была отдана украинцу раздельным решением судей. Второй поединок между ними состоялся в конце года, в декабре, и в этот раз судьи были единодушны. Победа снова была присуждена украинскому спортсмену.

«Я завершаю карьеру в боксе», — заявил боксер из Великобритании.

За свою карьеру Фьюри провел 37 боев, в 34 из них он одержал победы. На его счету также два поражения и всего одна ничья.

Ранее сообщалось, что и Усика, и Фьюри отстранили от состязаний на 36 дней после последнего боя между ними. Им по итогам поединка потребовалась медицинская помощь, а также длительное восстановление. Отстранение позволит им предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем после сложного турнира.