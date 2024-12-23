Украинского боксера Усика и британца Фьюри отстранили от боев после реванша

Всемирный боксерский совет (WBC) на время отстранил тяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри, которые 21 декабря провели захватывающий бой-реванш в Саудовской Аравии.

Сопротивление Усика и Фьюри в спортивных кругах называют не иначе, как сражением «двух машин»: после боя им потребовалась медпомощь, а также временно взять паузу в дальнейших выступлениях. С этим согласились и в WBC. Организация признала решение отстранить боксеров на 36 дней от всех боев по медицинским показаниям. Это позволит звездам спорта восстановиться и предотвратит потенциальные проблемы со здоровьем после сложного турнира.

Напомним, что Александр Усик реваншем защитил титул непобежденного боксера. Это уже не первый раз, когда он одолевает Фьюри. Первая победа состоялась в мае 2024-го: украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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