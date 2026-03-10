Боксер Усик призвал спасти украинский футбол

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал судейство в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором житомирский клуб «Полесье» уступил киевскому «Динамо» со счетом 1:2.

По мнению знаменитого боксера, «Полесье» проиграло из-за плохого судейства. Арбитраж в этом матче получился скандальным. Судья отменил гол «Полесья», зато поставил спорный пенальти в ворота «Динамо». После матча «Полесье» потребовало отправить судей на полиграф.

«Украинский футбол с таким судейством умрет, и он уже умирает. Убивают растущие команды, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол. Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К «Динамо» у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю и буду поддерживать. Что-то сделайте, чтобы украинский футбол дальше рос, а не умирал», — написал Усик в соцсетях.

Матч «Полесье» — «Динамо» носит принципиальный характер. Житомирский клуб с 36 очками находится на третьем месте. «Динамо», победив, подобралось вплотную (35). Лидирует в чемпионате «Шахтер» (44), на втором месте идет ЛНЗ из Черкасс (41).

