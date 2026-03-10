Футболист «Спартака» обвинил форварда «Акрона» в симуляции

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев утверждает, что не нарушал правила в эпизоде с форвардом «Акрона» Жилсоном Беншимолом в матче 20-го тура РПЛ (4:3).

На 54-й минуте Дмитриев и Беншимол вели борьбу за мяч в штрафной «Спартака». После единоборства кабо-вердианский нападающий упал и изобразил страшную боль. Главный арбитр матча Инал Танашев на эпизод поначалу не отреагировал, но судья на ВАР Владимир Москалев предложил пересмотреть эпизод, после чего был назначен пенальти, который Беншимол сам и реализовал.

Этот гол позволил «Акрону» вернуться в игру. Пенальти был назначен при счете 3:1 в пользу «Спартака». Вскоре тольяттинцы сравняли счет, а «Спартак» лишь в концовке сумел вырвать победу.

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после финального свистка капитану столичной команды Роману Зобнину.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» также усомнился в справедливости назначения пенальти. По его мнению, ВАР не должен был приглашать Танашева к монитору.

