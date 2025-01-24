Российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в парном разряде в полуфинале Australian Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер во время поединка в парном разряде с американкой Тэйлор Таунсенд и чешкой Катериной Синяковой не смогли одержать победу и за счет этого не пробились в финал Australian Open. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Российские спортсменки в полуфинале провели три сета против Таунсенд и Синяковой. Они уступили со счетом 6:7 (4:7), 6:4 и 6:3. Таким образом, россиянки выбыли с теннисного турнира Australian Open.

В финал вышли Синякова и Таунсенд. Им предстоит встретиться с той парой, которая также победит в полуфинале. Пока второй претендент на победу не определен, он станет ясен по итогам игры между спортсменкой с Тайваня Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко, которым будут противостоять канадки Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Ранее сообщалось, что на этом же турнире из списка претендентов на победу выбыла Анастасия Павлюченкова. Она не пробилась в полуфинал, проиграв белорусской теннисистке Арине Соболенко.