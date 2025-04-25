Боксеру Ковалеву потребовалась операция после последнего боя в карьере

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев перенес операцию на носу после завершающего карьеру боя с немцем Артуром Манном. Об этом боксер написал в своих соцсетях.

«Доктор сказал еще сутки с этими кляпами ходить. Некомфортно, что нос вообще заблокирован и не дышится через него, не мог вчера уснуть до четырех часов утра», — отметил Ковалев.

Поединок с Артуром Манном прошел 19 апреля в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Челябинске (сам Ковалев родом из Челябинской области). 42-летний россиянин одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Всего на профессиональном ринге Ковалев провел 42 боя, одержал 36 побед (из них 30 нокаутом), потерпел пять поражений, один поединок завершился вничью. В разные годы боксер владел титулами по версиям WBA super (2014-2016), IBF (2014-2016), WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019). В 2014 году большинство авторитетных изданий о боксе назвали его боксером года.

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