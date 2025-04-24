Легенда «Лестера» покинет клуб по окончании сезона
Нападающий Джейми Варди уйдет из «Лестера» по окончании сезона
Фото: [ФК «Лестер»]
Футбольный клуб «Лестер» сообщил, что 38-летний нападающий Джейми Варди покинет клуб по окончании сезона.
«Достижения Варди не имеют себе равных за всю нашу 141-летнюю историю», — говорится в сообщении клуба.
Джейми Варди перешел в «Лестер» из скромного «Флитвуда» в 2012 году. С тех пор он провел за клуб 496 матчей во всех турнирах и забил 198 мячей. Вместе с «Лестером» Варди выигрывал Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии.
В нынешнем сезоне ветеран забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Однако это не помогло «Лестеру» сохранить прописку в АПЛ.
Варди провел 28 матчей за сборную Англии, дебютировав за национальную команду в 28 лет.
Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг провел первый матч за три года.