Боксеры из Подмосковья выиграли два золота на международном турнире в Сербии

Подмосковные боксеры завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводина» в Сербии.

Представители Подмосковья выступали в составе национальной сборной. Их успехи позволили российской команде стать лидером общекомандного зачета. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Так, спортсменка из Электростали Дарья Панова заняла первое место в женской весовой категории до семидесяти килограммов, а боксер из Балашихи Георгий Гомулак стал лидером в мужской весовой категории до пятидесяти семи килограммов.

В Минспорте Подмосковья добавили, что участие в международном турнире приняли свыше ста боксеров от семнадцати до восемнадцати лет из разных стран.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области введут тринадцать крупных спортивных объектов.