Боксеры из подмосковного Ногинска успешно выступают в розыгрыше Кубка губернатора Московской области

В Подмосковье определились финалисты Кубка губернатора в состязании боксеров. Среди них будет пятеро воспитанников ногинской спортшколы имени олимпийского медалиста Токио-1964 Станислава Сорокина.

В предварительном турнире губернаторских соревнований, которые проходили в Королеве, на ринг вышло десять ногинчан. Право побиться за золото получили Артем Сучков, Андрей Серебряков, Иван Шульгинов, Артем Савельев и Ксения Вишневская.

Решающие бои за трофей состоятся в начале сентября в Балашихе. В настоящее время боксеры проводят тренировки по общефизической подготовке. За две недели до финалов занятия переместятся на ринг, где особое внимание будет уделено спаррингам.

Ранее сообщалось, что подмосковные легкоатлеты завоевали 23 медали на чемпионате России.