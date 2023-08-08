Подмосковные легкоатлеты завоевали 23 медали на чемпионате России

В Челябинске состоялся чемпионат страны по легкой атлетике. В копилке сборной Московской области по итогам турнира оказалось 23 медали различного достоинства, пять из которых высшей пробы, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

В секторе для метания молота победу одержала Софья Палкина. В беге на 1500 метров первое место занял Сергей Дубровский. Екатерина Ивонина уверенно расправилась с соперницами в стипль-чезе. В прыжке с шестом лучшим был Тимур Моргунов. В состязании десятиборцев золото взял десятиборец Арсений Елфимов.

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене в этом сезоне испытывает проблемы из-за травмы. В Челябинске она не смогла взять высоту 189 см, и в споре высотниц была седьмой.

Впереди у легкоатлетов финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта», который на следующей неделе примет Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске стартовал хоккейный турнир на призы Александра Овечкина.